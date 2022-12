Fenalco dice que más negocios cerrarán con anuncio de cuarentena en Bogotá

Fenalco emitió un comunicado en el que señalaron que las medidas que se adoptarán a partir de este lunes 13 de julio en Bogotá servirán para el cierre de más establecimientos comerciales que se encuentran en crisis, además de pérdida de empleos.

Señalan que las “mipymes entran en cuidados intensivos” y no consideran al confinamiento como una solución a los problemas que se padecen por cuenta del coronavirus.

Aunque el presidente de la agremiación, Jaime Enrique Cabal, reconoció que los contagios necesitan medidas de control, indicó que el cierre no es una solución, pues manifiesta que eso ya quedó demostrado cuando se cerraban las UPZ.

Asimismo, Cabal resaltó que las pérdidas serán incalculables, pues como lo dijo la alcaldesa Claudia López, la alternancia en el confinamiento será hasta finales de agosto.

De otro lado, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, indicó que es importante la estrategia del comercio electrónico, pero mostró su preocupación por las disposiciones restrictivas y calificó de “ repercusiones hondas ” a las que llegarán, pues no son compensables solo con las ventas online.

“Los comerciantes nos manifestaron que con estas nuevas medidas no tienen más opción que despedir a sus empleados porque no tienen cómo pagar salarios de 15 días de personas que no van a trabajar, sin ni siquiera tener una incapacidad que amortigüe el pago de salario”, dijo Orrego.

