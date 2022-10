Fisuras en puente Hisgaura son por deficiencias en procesos constructivos: Contraloría

La Contraloría General de la República le puso la lupa al puente Hisgaura y los hallazgos aumentan la polémica en torno a la construcción de esta obra en el municipio de San Andrés, Santander. Por tanto, el órgano de control informó que abrió indagación preliminar por 96.725 millones de pesos y hallazgos fiscales por 8.185 millones de pesos.



Le puede interesar: Invías recomienda que ingenieros externos a Sacyr realicen estudio al Hisgaura



De igual manera, la Contraloría concluyó que “existe un mayor costo del proyecto en un valor de $5.670 millones, que corresponden a la suma de los costos por ajustes pagados y el costo de la interventoría desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2018, como consecuencia de una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz”.



Pero eso no es todo. El órgano de control también advirtió sobre un detrimento patrimonial por la inversión de 1.885 millones de pesos en dos puentes que no fueron ejecutados: La Judía y Sitio Crítico 43.



Sin embargo, la polémica no para ahí. La Contraloría, además, informó que “se evidenciaron fisuras en la parte inferior del tablero del puente Hisgaura, por deficiencias constructivas”.



Asimismo, añadió que no hubo rigor técnico y administrativo de las interventorías y de la supervisión del proyecto.



“Las deficiencias en el proceso constructivo del puente Hisgaura no han permitido la entrega de la obra ante la incertidumbre que existe, de momento, sobre la durabilidad y resistencia del tablero del puente, por lo cual la Contraloría considera que se está ante una inversión ineficiente e ineficaz, lo que eventualmente se puede constituir en una lesión al patrimonio público”, alertó la Contraloría.