Fortalecen monitoreo sobre volcán Nevado del Huila después de sismo de magnitud 5.4

El Servicio Geológico Colombiano continúa haciendo monitoreo sobre el volcán Nevado del Huila luego de la actividad sísmica que se ha registrado desde la mañana de este sábado, cuando a las 7:32 de la mañana se presentó un sismo de magnitud 5.4.

De acuerdo con las conclusiones del informe que se está preparando en este momento por parte de las autoridades en esta zona del país, se conocerá si se emite alguna alerta por el nivel de actividad dentro del volcán Nevado del Huila, que aún está activo.

En diálogo con BLU Radio, Martha Calvache, directora del Servicio Geológico Colombiano, explicó que no hay alarma de acuerdo a los sismos que se han registrado de menor magnitud, sin embargo, están estudiando cuál es el comportamiento del volcán.

“Yo no he descartado que no haya nada de actividad volcánica, lo que he dicho es que hasta ahora eso que llamamos enjambre de sismos de actividad de fractura, o sea que son esos sismos que están ocurriendo cerca al Nevado del Huila, no han trascendido para ese otro tipo de manifestaciones volcánicas”, aclaró Calvache.

Por otro lado, indicó que están atentos a cuáles pueden ser las implicaciones en una actividad netamente volcánica, “o sea que este sea como un síntoma de algo que pueda estar pasando en el volcán y que en un futuro cercano pueda llevar a una actividad volcánica como una erupción, hasta el momento no se ha dado, pero es una posibilidad.”

Asimismo, explicó que en el informe están verificando otros síntomas de alerta como la emisión de gases, la emisión de dióxido de azufre y el nivel de las fumarolas.