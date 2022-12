Humorista de Voz Populi denuncia robo con violencia en calle 68 con 24 de Bogotá

la Calle 63, frente al Jardín Botánico, cuatro hombres la abordaron, “dos se hicieron adelante y los otros atrás del vehículo”.

Publicidad

“Rompieron un vidrio y bajaron el otro. Ambos tenían cuchillos, uno me lo puso en el cuello mientras me quitaron el bolso, las gafas, la cadena y me rompieron la blusa”, dijo Galindo y agregó que aunque el celular se le cayó debajo del carro, los hombres seguían insistiéndole para que lo entregara.

La humorista contó que salieron caminando “muy tranquilos y sonrientes”, pese a que ella pidió ayuda y nadie hizo nada.