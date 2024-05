La explicación del Gobierno a uso de imágenes con inteligencia artificial en redes de Petro

Durante este 1 de mayo, Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X dos imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) de las marchas que llevaron a cabo; sin embargo, despertaron curiosidad y críticas entre los usuarios.

Estas imágenes, que pretendían representar multitudes en Bogotá, presentaron errores evidentes como distorsiones faciales, colores mal distribuidos en las banderas y errores ortográficos en los carteles. Estos detalles no pasaron desapercibidos y levantaron preguntas sobre la autenticidad y el uso de imágenes manipuladas.

Trino de Gustavo Petro con imágenes hechas con IA Foto: X @petrogustavo

En respuesta a estas preocupaciones, el ministro de Cultura, Juan David Correa, abordó el tema en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales. El funcionario reflexionó sobre los desafíos y límites de la inteligencia artificial en la sociedad, enfatizando la necesidad de que el debate trascienda las cuestiones tecnológicas y se convierta en una discusión social amplia.

Correa mencionó que ya ha hablado en el Gobierno sobre este tema y subrayó que este no es solo un tema de responsabilidad gubernamental, sino también de los medios de comunicación, la industria editorial y todos los agentes involucrados en la creación de contenido.



Esto no es del Gobierno solamente. Esto hay que ponerlo también en los medios que están produciendo textos con ChatGPT. Los guionistas, los editores tenemos un debate hoy muy grande. Nos pueden entregar libros, todos producidos por inteligencia artificial. Entonces se nos abre un debate muy complejo dijo el ministro.

El impacto de la inteligencia artificial en la sociedad es significativo, y el ministro hizo hincapié en la importancia de prepararse para los cambios que esta tecnología traerá. En particular, señaló: “Sabemos que el mundo está cambiando y no podemos esperar a que llegue la catástrofe para pensar y actuar. Así que ese es mi llamado hoy, no solo a la gente que trabaja en el Gobierno, sino a los medios de comunicación, a la industria editorial, a toda la industria de contenidos para que empecemos a tener un debate mucho más informado, más amplio sobre los alcances que puede tener esto en nuestras vidas”.

El ministro también tocó el tema de los errores ortográficos en las imágenes compartidas por el presidente Petro, señalando que este fenómeno no es exclusivo de la inteligencia artificial y refleja problemas educativos y culturales más profundos.