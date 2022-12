Iglesia no delinque: vicario de arquidiócesis de Manizales por condena por pederastia

El padre Octavio Barrientos, vicario de la Arquidiócesis de Manizales, quien en una carta califica de anticlerical y maldita la condena contra la Iglesia por un caso de pederastia, dijo en BLU Radio que la culpa no es de la institución, sino de una persona.



En ese sentido, agregó que la Iglesia no delinque y que los casos como el del sacerdote Pedro Abelardo Ospina, quien paga una condena de 21 años de cárcel, por violar a un menor de edad, se deben considerar como actuaciones personales.



“Estoy de acuerdo con que el delincuente pague cárcel, pero que pague con su propio patrimonio. La Iglesia no tiene por qué pagar. Es una persona, no es la Iglesia. La Iglesia nunca delinque”, afirmó.



De otro lado, el sacerdote buscó justificar el hecho con el actual proceso de las Farc.



Le puede interesar: El Vaticano concede permiso temporal al cardenal Pell, acusado de pederastia.



“Hoy, las presiones que existen es porque para la Iglesia tiene que haber justicia, para los otros no. Ellos pueden hacer, violar, abortar y pasan sin novedad”, dijo en relación a los guerrilleros de las Farc.



Las declaraciones se dan luego de que Barrientos enviara una carta al Tribunal Superior de Manizales en la que dice que el fallo contra la iglesia “solo puede calificarse de injusto, abusivo, despótico y maldito".





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.