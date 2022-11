Inundación en deprimido de la 94 no volverá a suceder: directora del IDU

La directora del IDU, Yaneth Mantilla, explicó por qué se registró la inundación en el deprimido de la Calle 94, obra nueva que fue entregada a la ciudadanía hace dos meses.



Según la funcionaria, este suceso se produjo por una falla humana de un contratista que abandonó su lugar de trabajo y no activó la motobomba encargada de evacuar el agua de las lluvias que llegan al deprimido.



“Lo que no se activó fue la planta eléctrica, al operario se le presentó un problema en su casa y salió corriendo y no avisó a sus superiores ni a los funcionarios del IDU (...) La planta eléctrica cuenta con una capacidad enorme, estaba operando manualmente mientras se le hace la entrega formal a Codensa”, indicó Mantilla.



La directora del IDU aseguró que, aunque la obra fue entregada, hay que realizar varias adecuaciones dentro de un periodo de dos meses y entre ellas está incluida la adecuación de esta planta eléctrica para que no necesite de un operario y se active automáticamente una vez las aguas lleguen a un nivel estipulado.



“Por el momento, mientras se hace la entrega formal, opera manualmente, una vez se entregue y condesa asuma el servicio operará automáticamente”, dijo Mantilla.



La funcionaria aseguró que existen pólizas del contratista que cubrirán los daños los vehículos que resultaron afectados, además, indicó que habrá sanciones económicas para los responsables de este error humano.

