Juez admite una acción popular que busca frenar TransMilenio por la Séptima

La acción popular presentada el pasado 26 de febrero por la concejal María Fernanda Rojas fue admitida por el juez 34 administrativo oral de Bogotá. En esta, se solicitaron medidas cautelares para que se suspenda la licitación para construir la troncal de TransMilenio por la Carrera Séptima.



El argumento presentado, dice que el objeto es salvaguardar el medio ambiente y los bienes de interés cultural de la capital.



Por otra parte, la acción popular sustenta irregularidades técnicas, posturas de expertos, estudios académicos y otras razones que buscan frenar esta obra que es una de las propuestas de la administración distrital en materia de movilidad.



De acuerdo con Rojas, la obra generaría fuertes afectaciones en el medio ambiente, la calidad de vida de quienes habitan la zona donde se pretende construir la troncal, además de alterar la fauna, de talarían más de 1400 árboles y cambiaría la valorización.



Dentro de los espacios históricos y tradicionales de la Carrera Séptima, habría intervenciones en el Parque Nacional, el Museo del Chicó, edificios emblemáticos y en total, 16 bienes de interés cultural.



La respuesta de la Alcaldía



Dalila Hernández, secretaria jurídica de la Alcaldía de Bogotá, manifestó que, recibida la notificación, están trabajando para entregar al juez los argumentos que sean necesarios.



“El viernes fuimos notificados de una demanda que fue admitida por un juez en relación con la acción popular presentada por la concejal María Fernanda Rojas, como el debido proceso señala que debemos pronunciarnos, haremos la coordinación y defensa al respecto. Estamos demandados el IDU y la Alcaldía. Buscaremos los argumentos jurídicos y técnicos”, aseguró.



Añadió que buscarán no se adopten las medidas cautelares y confió en la rigurosidad técnica para haber sido encendida la luz verde en el proyecto de transporte.



“Seguimos adelante con el proyecto de Transmilenio por la Séptima y esperemos que el juez, una vez conocidos los argumentos, no acceda a la medida cautelar solicitada. Hemos trabajado de manera muy técnica y profesional, esperamos que el juez nos dé la razón y en esa medida no se suspenda la licitación”, sentenció.