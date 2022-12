Juez ordena suspender obras en el Parque del Japón

Un juez aceptó y concedió medidas cautelares ante una acción popular presentada desde el Concejo de Bogotá y por vecinos, frente a la tala de árboles en el Parque Japón ubicado en el Barrio La Cabrera, en la localidad de Chapinero del norte de la capital.

La solicitud de los accionantes fue aceptada y se ordenó la medida cautelar de urgencia ante lo que el juez consideró un daño irreparable al medio ambiente. La polémica se relaciona con la orden emitida por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, que autorizó la tala de 33 árboles con el fin de adecuar y construir una cancha sintética por parte del IDRD.

En la orden se indica que se deben suspender los efectos de la resolución de la subdirección de silvicultura, flota y fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente.

Entre otras razones

se señala que el impacto ambiental con la tala generaría inconvenientes y efectos dañinos en el lugar.

En entrevista con BLU Radio, el concejal Roberto Hinestroza aseguró que el Distrito no concertó a cabalidad con la comunidad las obras en el parque del Japón.

"Hay una comunidad que no quiere la cancha de fútbol, que quiere mantener su parque y recurrió a instancias judiciales", sostuvo el cabildante Hinestroza.

"EL parque es público, es de la ciudad y como público, la comunidad puede opinar", aseguró.

Personería cuestiona talas

Luego de una reunión entre el Distrito, ciudadanos y la Personería de Bogotá, frente al tema de la tala de árboles, la entidad cuestionó a la administración ante la falta de participación, socialización y concertación con las comunidades en la ejecución de proyectos como parques y bosques.

La personería indicó que la transformación de las zonas, con el argumento de construir canchas y parques, no ha estado lo suficientemente socializada con las comunidades. Según la entidad, el Distrito indicó que no talará los más de 30 árboles del parque El Japón y al mismo tiempo anunció que no se hará intervención de otros dos espacios: el Canal Boyacá en Fontibón, en el barrio Modelia, y el Parque Iberia en la localidad de Suba.