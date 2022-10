La historia de los hoteles que tienen en quiebra a decenas de personas en Bogotá

En el 2008 empezó un negocio para la construcción de un complejo hotelero en la calle 26 en el que cientos de personas invirtieron todos sus ahorros. Diez años después, dicen estar en quiebra y haber sido engañadas.

Esta historia comienza el 04 de junio de 1997, día en el que en la notaría primera del círculo de Bogotá se constituyó un contrato de compraventa suscrito entre la Fiduciaria Central y Luis F. Correa y Asociados, sobre un bien ubicado en la avenida esperanza con carrera 50. El proyecto era construir un importante complejo hotelero de dos edificios y otro complejo de oficinas.

Publicidad

Luis Fernando Correa es un empresario del sector hotelero que ha tenido a su cargo varios proyectos exitosos en Colombia y Panamá. Su función era promocionar este nuevo proyecto y conseguir inversionistas para obtener el dinero y levantar los edificios que tenían un costo de más de $ 180.000 millones.

En el 2006 se inició la comercialización de los derechos fiduciarios para uno de los hoteles, el Tryp, y en el 2009 iniciaron con el hotel Whyndham.

En el terreno, un sector privilegiado al lado de la Fiscalía General de la Nación, se colocaron vallas publicitarias para ofrecer los derechos fiduciarios, varias personas empezaron a interesarse en el negocio.

De hecho, en marzo de 2010 se entregaron afiches publicitarios que prometían unos márgenes de rentabilidad para los hoteles de cinco estrellas. La tabla cuidadosamente diseñada estableció un promedio de ocupación proyectada y un porcentaje de utilidad de acuerdo a la ocupación. En 5 años, según el afiche, se calculaba un retorno a la inversión del 11,0 %, el año, uno sería de 9,5 %, el año, dos de 10,4 %, el tres de 11,1 %, el cuatro de 11,7 % y el cinco del 12,2%.

Publicidad

Publicidad

Con esas ganancias planteadas y con la promesa de que los hoteles serían administrados por la reconocida firma española NH Hoteles, las personas empezaron a sacar sus ahorros de los bancos y a pedir préstamos para comprar los derechos fiduciarios.

El negocio fiduciario

¿cómo funcionan las fiducias en Colombia? Las compañías fiduciarias administran el dinero de sus clientes y lo invierten de acuerdo a los contratos preestablecidos en los sectores en donde crean que es conveniente y que pueden generarse ganancias. En el caso de la infraestructura, las personas compran derechos fiduciarios en habitaciones de hoteles o en viviendas en proyectos de constructoras. Las empresas administran los bienes, generan una utilidad y consignan mensualmente una ganancia a los inversionistas.

En el negocio hay tres actores: La Fiduciaria que es la compañía que invierte el dinero de los clientes, el fideicomitante quien es el puente entre los clientes y la fiduciaria y traslada la titularidad de los derechos y finalmente, los inversionistas.

Publicidad

Fiducia es sinónimo de confianza, pero no en este caso. En el proceso de construcción existieron varios problemas. En primer lugar, a los inversionistas se les dijo que una de las torres iba a iniciar operaciones en el 2012, pero empezó a recibir turistas hasta el 2013.

Los hoteles son el Whyndham y el Tryp, lugar donde hoy funciona la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. El proyecto conjunto se llamó Capital Towers y se promocionaba con el emblema “con Capital Towers vaya a la fija. Una inversión que no tiene pierde”.

Publicidad

Otra de las promesas incumplidas fue la de que el operador de los hoteles sería la empresa NH, Correa explicó en su momento que la compañía retrocedió en el proyecto por la crisis europea y quien quedó finalmente a cargo de la operación fue otra empresa del propio Correa: Diplomat Hoteles.

En el registro mercantil de esta compañía aparece como representantes legal Luis Fernando Correa, como gerente general, Andrés Fernando Correa López, hijo del empresario hotelero, y como gerente suplente está inscrita Martha Yelena Jaramillo Gallego.

Finalmente, el hotel abrió sus puertas y los beneficiarios esperaban la retribución a sus inversiones, pero la rentabilidad que les prometieron nunca llegó.

Uno de los casos

Publicidad

Moisés Córdoba es un hombre de 58 años. Trabajó toda su vida haciendo cervezas en la fábrica de Bavaria, y cuando llegó la edad en la que quiso retirarse, sacó sus ahorros y junto a un préstamo familiar adquirió dos derechos fiduciarios en el Hotel Whyndham por un total de $ 127.500.000 creyendo que el negocio iba a resultar efectivo.

Córdoba dice que tras cinco años y cuatro meses desde que el hotel abrió sus puertas, ha recibido alrededor de siete millones de pesos por su parte de la inversión con la que la Fiduciaria construyó el hotel. Algunos meses le consignan $ 50.000, otros poco más de $ 100.000 “como si se tratara de un subsidio del Estado”.

Publicidad

“Invertí entre marzo y julio de 2011 $127 millones, me dijeron que el proyecto iba a comenzar al año siguiente, pero yo me di cuenta que eso no estaba funcionando. Cuando me di cuenta que el proyecta era un fracaso le pedí al señor Correa que me devolviera el dinero, tuve que retirarme de la empresa para pagar las deudas, y ya por la edad que tengo no he logrado volver a conseguir trabajo”, dijo Córdoba.

Agregó que su idea inicial era comprar un apartamento, pero la vendedora de Correa y Asociados lo convenció de adquirir los derechos fiduciarios.

El inversionista contactó a unos abogados y puso una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio que resolvió el 12 de julio de 2017 ordenarle a Luis F Correa y Asociados pagar el total de la inversión del ciudadano por “incurrir en información y publicidad engañosa”.

Publicidad

Correa apeló y llegó al Tribunal Superior de Bogotá, que el 22 de noviembre de 2017 ratificó la decisión de la Superintendencia. Sin embargo, más de un año después del fallo, Córdoba no ha recibido el dinero de su inversión y la Superintendencia ya impuso una nueva sanción de cerca de 40 millones por no acatar la orden.

Publicidad

Blu Radio le pidió explicaciones a Luis Fernando Correa, quien dijo estar muy enfermo y delegó a sus abogados para entregar respuestas a un cuestionario de once preguntas. En resumen, los abogados respondieron que Correa nunca incumplió ninguna promesa, porque todas las expectativas y porcentajes planteados eran solo cálculos proyectados de acuerdo a la situación del sector hotelero, pero la realidad cambió.

Además, señalaron que los hoteles sí fueron construidos y que se han desembolsado los valores acordes a la rentabilidad a cada uno de los inversionistas.

Aclararon finalmente que no han hecho el pago ordenado por la Superindustria porque se encuentran en un proceso de liquidación en el que pagarán las deudas de acuerdo con las prioridades de los créditos que tienen.

Este es solo uno de los casos de más de 50 personas que Blu Radio ha conocido desde noviembre.

Publicidad