La Policía nos disparó a quemarropa: líder de los manifestantes en Tumaco

El presidente de la junta de acción comunal de la vereda en Tumaco en donde murieron 9 personas y otras 18 resultaron heridas, Elier Martínez, aseguró que los hechos se presentaron en un enfrentamiento de campesinos cocaleros con la fuerza pública.



“Hacia las 10:30 de la mañana del jueves estábamos en un cordón evitando que la Policía saliera hacia las fincas a erradicar. En el momento menos pensado se escucharon disparos, inmediatamente la Policía empezó a disparar indiscriminadamente en contra de nosotros”, manifestó.



Desmintió la versión de la Policía y el Ejército de que supuestamente fue una disidencia de las Farc la que lanzó cilindros bomba.



“Eso es una gran mentira, no sé por qué el Ministerio de Defensa y el Gobierno saca eso, es una gran mentira. La Policía disparó indiscriminadamente en contra de los campesinos, a quemarropa nos dispararon”, añadió.



Martínez comentó que todavía no entienden por qué la Policía habría tomado la decisión de disparar, pues más allá de cualquier enfrentamiento, no era necesario hacerlo.



“El martes en horas de la tarde si hubo un enfrentamiento. Ahí sí llegó el Esmad y se enfrentaron, pero solamente con gas lacrimógeno y los perdigones y las bombas aturdidoras. Nada de armas de fuego”, lamentó.



Finalmente, hizo un llamado al Gobierno a cumplir su promesa pactada en La Habana de sustituir los cultivos con garantías.



“Necesitamos poder subsistir. Que el Gobierno cumpla lo pactado, inversión social en el territorio, aquí no hay vías, no hay energía, no hay nada. Cómo el Estado llega a usar su fuerza sin nada, el campesino se rebota”, finalizó.



Cabe recordar que Medicina Legal envió tres grupos especializados a Tumaco para establecer las causas de la muerte de 8 campesinos.



Dentro de los grupos especializados están médicos legistas, patólogos, radiólogos, expertos en balística, odontólogos forenses y técnicos.

