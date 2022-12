Lamentablemente una orden de Corte nos obliga a alquilar La Santamaría: Peñalosa

El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa lamentó este jueves que en la capital no pueda ocurrir lo mismo que en Medellín, donde Federico Gutiérrez anunció que no habrá temporada taurina este año.

Vea también: No habrá temporada taurina en Medellín: alcalde



“En Medellín el dueño mayoritario de la plaza La Macarena decidió no alquilarla para corridas de toros. Desafortunadamente en Bogotá una orden de la Corte Constitucional nos obliga a alquilar La Santamaría para estos espectáculos que rechaza la mayoría de los ciudadanos”, escribió en su cuenta de Twitter.



En Medellín ell dueño mayoritario de la plaza LaMacarena decidió no alquilarla para corridas de toros. Desafortunadamente en Bogotá una orden de la Corte Constitucional nos obliga a alquilar La Santamaría para estos espectáculos que rechaza la mayoría de los ciudadanos — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) January 10, 2019

Publicidad





Entretanto, el Instituto de Protección Animal celebró la cancelación de la temporada taurina en Medellín y también rechazó que en Bogotá no sea posible replicar esa situación.



“En este sentido, para no caer en el error de equiparar contextos que son del todo distintos entre las dos ciudades, es importante recordar de una parte, que en diciembre de 2018 el Centro de Espectáculos La Macarena de Medellín pasó a manos de un operador privado que adquirió el 51% de sus acciones y, de otra, que la sentencia de la Corte que obliga a Bogotá a permitir las actividades taurinas se mantiene vigente y no existen pronunciamientos que la revoquen o modifiquen”, dice el instituto en un comunicado.