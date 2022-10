Las propuestas más controversiales de candidatos a rector de Universidad Nacional

La elección del nuevo rector de la Universidad Nacional tuvo un momento agridulce. En medio del proceso de selección hubo señalamientos sobre algunos de los candidatos por supuestas violaciones a un pacto que habían realizado los nueve aspirantes iniciales para no acudir a la propaganda politiquera en los campus.

Finalmente, este jueves se elegirá al nuevo rector o rectora de la universidad pública más grande y más importante del país. La Nacional, con 150 años de existencia en el país, tiene alrededor de 54.000 estudiantes en todas sus sedes y ofrece cerca de 450 programas universitarios entre pregrados y postgrados.

El presupuesto de la vigencia 2010-2017 fue de 1.01 billones de pesos y es reconocida como una de las mejores universidades de América Latina, por lo que se trata de una decisión trascendental.

Volver a las residencias estudiantiles de los años 80, cobrar una especie de impuesto a los egresados, y darles autonomía a las sedes en las regiones son algunas de las propuestas de la baraja.

las regiones son algunas de las propuestas de la baraja.

Dolly Montoya Castaño

Es una química farmacéutica con doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad de Múnich en Alemania. Montoya es la candidata que quiere ofrecerle de nuevo a algunos estudiantes la posibilidad de acceder a residencias mientras desarrollan sus estudios, lo que sucede en otras universidades en el mundo.

El problema con la Nacional es que las residencias existieron durante la década de los 80. Eran gratis, y algunos alumnos terminaron convirtiéndolas en centros de expendio de droga y luego se rehusaron a dejarlas. Por lo que el Gobierno tuvo que comprar los edificios que tenía inicialmente arrendados y perder la inversión.

“Es muy importante recuperar las residencias y hacer alianzas para que ellos puedan acceder a ellas. La Universidad es el proyecto cultural de nación y tenemos que crecer en medio de las dificultades económicas. Hay bienestar, pero tenemos que mejorar la propuesta para el ingreso de los estudiantes a través de empleos en la Universidad y en empresas. La experiencia es para reflexionar. Nosotros proponemos hacer residencias en alianzas que administren y nosotros hacer la parte social y mantener una asesoría a los estudiantes y apoyarlos para que puedan pagarlas. Es una necesidad”, señaló.

Edna Bonilla Sebá

Es contadora pública, justamente de la Nacional, y doctora en estudios políticos. Bonilla explicó cómo pretende que algunos egresados paguen estímulos de inversión con base en el impuesto predial.

“Proponemos fórmulas alternativas de sostenibilidad financiera. Yo he propuesto una contribución de los egresados de la Universidad para fortalecer los recursos de inversión. No es un impuesto. Proponemos una contribución que iría directamente a la Universidad de donde se graduó. La base de esa contribución sería el impuesto de renta. Solo la pagarían aquellos egresados que declaren renta. Estamos proponiendo 5 % sobre el impuesto de renta. Sería obligatorio para aquellas personas que no han sido egresadas, para que paguen 5 % adicional a su impuesto de renta para un periodo entre 7 y 10 años. Los egresados de Universidades Públicas tenemos que aportar algo a lo que nos dio la Universidad”, dijo.

John William Branch

Es profesor titular y doctor en Ingeniería. Branch, antioqueño, propone descentralizar la Universidad a nivel nacional. Quiere darle autonomía a las sedes regionales para que estas puedan tomar sus propias decisiones, sin depender completamente de Bogotá.

“Queremos la descentralización administrativa que propende fundamentalmente por buscar que todas las capacidades con que cuenta la Universidad puedan ser desarrolladas a los niveles propios de cada una de las sedes de tal manera que la autonomía universitaria sea propia de cada sede. Que cada una de las sedes, incluyendo a Bogotá como la sede puedan tener su modelo propio para tener mejores capacidades. El modelo actual es centralista en el cual cualquier decisión que hay que tomar en las regiones requieren de un visto bueno del nivel nacional de la Rectoría en Bogotá”, manifestó.

Jorge Iván Bula

Hermano del exministro Germán Bula Escobar, es magister en Desarrollo Económico de la Universidad de Manchester y doctor en sociología. Plantea que la Universidad cuente con un rubro propio en el presupuesto general de la nación cada año.

“Que la Universidad tenga un rubro propio en el presupuesto de la Nación en el proyecto de ley estatutaria para la educación superior. Es viable porque el Ministerio de Educación reconoce que la Universidad Nacional es la de mayor complejidad académica y porque tenemos por ley el estatus de ser el ente rector del sistema. A las otras universidades les convendría no compartir los recursos porque al ser nosotros la universidad con mayor complejidad nos llevamos la mayor cantidad de la tajada”, aseguró.

Jorge Hernán Cárdenas

Es magister en administración del Massachusetts Institute of Technology, uno de los centros de innovación y emprendimiento más importantes a nivel mundial. Hermano del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quiere abrir 300 cupos de nuevos docentes y experimentar en desarrollo agropecuario.

“Plantearle al Gobierno Nacional que con ocasión del sesquicentenario se le entregue en un plazo de dos años 300 cupos de docentes para permitir que la Universidad siga creciendo. En el campus de Palmira tenemos el sueño de tener 50 hectáreas para experimentación agropecuaria con el apoyo de Corpoica en un terreno colindante con el campus. Queremos prestar todo el servicio para que la Alcaldía de Medellín construya una estación de metro en la línea que pasa por enfrente del campo El Volador para permitir la plena movilidad de los estudiantes en jornadas muy amplias, y, finalmente, seguir adelante con el Hospital Universitario Nacional para que se consolide como un centro de referencia en Colombia en todas las especialidades.

Los candidatos tuvieron, todos, una extensa entrevista con la ministra Yaneth Giha. Ahora será el pleno del Consejo Directivo quien tengan la última palabra para que del León de Greiff salga humo blanco.