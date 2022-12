Los cambios del pico y placa para Bogotá en 2017

Aunque seguirá con el mismo sistema, este tendrá algunos cambios.

El nuevo pico y placa que empieza desde este martes 10 de enero en Bogotá quita los beneficios que había en algunas zonas del norte, sur, y centro de la ciudad y además, el llevar tres o más pasajeros en un vehículo particular ya no será una excepción para no cumplir con la medida vial.

El sistema sigue igual: un modelo de ‘Pico y Placa’ en el cual las placas pares e impares tendrán restricción vial en toda la ciudad en los días pares e impares del calendario.

Se descarta por el momento pico y placa para las motocicletas y se estudiará la posibilidad de una restricción nueva para las matrículas fuera de Bogotá.

Acá puede consultar la tabla de pico y placa que regirá en Bogotá en este nuevo año.

