Mujer denuncia agresiones de conductor del SITP, quien fue retirado del cargo

La denuncia se hizo a través de la cuenta de Twitter @luimova. Allí se menciona que dos mujeres estaban esperando un bus del SITP y cuando el vehículo llegó pasó por el carril izquierdo y no por el derecho, por lo que no las recogió en el paradero correspondiente. En ese momento empezó la discusión.



En la denuncia se dice que el bus quedó detenido por un semáforo en rojo y las mujeres se acercaron, pero el conductor no quiso abir las puertas para el ingreso de las pasajeras.

Señalan que como el conductor se negó a prestarles el servicio, tuvieron que caminar hasta la estación. Cuando llegaron allí, el bus estaba frenado,

por lo que aprovecharon para tomarle fotografías a las placas y al número para poder poner la queja correspondiente.

Manifestó la mujer que el conductor se dio cuenta y empezó a gritarlas. En ese momento, empezaron a discutir. En el video se escucha al conductor decir: “lo que yo tengo es que morirme, mi amor".

Acto seguido, una de las mujeres lo increpó y le pidió que no la llamara así, a lo que el conductor respondió que “no tiene malos gusticos".

Asimismo, denunció la pasajera que el conductor al percatarse de que estaba siendo fotografiado, le gritó que “si quería tomarle fotos desnudo”.

La agresión verbal señalada fue, según los videos publicados, seguida del cierre de la puerta.



“Después de irrespetarnos, de hablar de fotos desnudos, de mandarme besos y de aprisionarme con la puerta, llegó un compañero suyo a quien tenía que entregar turno. Se subieron los dos al bus y se fueron como si nada. No hubo disculpas ni presencia de la Policía”, concluyó la denunciante.

Esta agresión verbal fue puesta en conocimiento de la gerente de TransMilenio, María Consuelo Araújo, mientras se adelanta el debate de control político en el Concejo de Bogotá por parte de la cabildante María Fernanda Rojas, quien pidió mayor atención y control con los conductores del servicio público.

A su vez, conocido el caso fue el concejal Marco Fidel Ramírez quien pidió a la gerencia de TransMilenio que fuera despedido el encargado de conducir el vehículo.



BLU Radio pudo establecer que inmediatamente fue conocido el caso por la entidad del Distrito, el conductor fue retirado del cargo hasta rendir descargos y se generó una multa al concesionario del SITP.