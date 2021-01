Murió Laura Weinstein, activista y líder transexual

Dany Arón, jefe de comunicaciones de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, que lideraba Laura Weinstein, confirmó su fallecimiento.

Un trombo en el pulmón, nos informaron que la estaban tratando con coagulantes y otro medicamento. Ella se caracterizó por ser una persona que lo dio todo por los derechos de todas las personas trans, porque todos tuvieran garantías de sus derechos aseveró Arón en diálogo con BLU Radio.

El pasado 31 de diciembre de 2020, se conoció la última comunicación de Weinstein, cuando escribió en su cuenta de Twitter un mensaje sobre su estado de salud.

“Gente les garantizo que he estado muy juiciosa y muchos saben que es así. Desde el día de ayer me encuentro hospitalizada por dificultades respiratorias, me hicieron la prueba COVID y esperamos el resultado, pero esto de no poder respirar es algo que nunca le desearía a nadie”.

Lamentamos profundamente fallecimiento de Laura Weinstein, valiente defensora de personas transgénero. Sus aportes permitieron q avanzáramos como sociedad. Seguiremos trabajando X los #DDHH de todas las personas. Nuestras condolencias para su familia, amigos y comunidad trans pic.twitter.com/Y3aQBfC6Wo — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) January 2, 2021

El alcalde encargado de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, lamentó la muerte de la representante transgénero.

Doloroso día para el movimiento LGBTI por el fallecimiento de Laura Weinstein, activista comunitaria y defensora de derechos humanos. Su liderazgo fue determinante para la construcción de la Casa Refugio y de la política pública LGBTI de Bogotá. Un abrazo solidario a sus amigos y familiares puntualizó Gómez.

Asimismo, a través de Twitter la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, lamentó el deceso de su directora y enviaron un sentido mensaje de apoyo a su familia.

“Gracias por cada momento que nos permitiste construir en colectivo, por tus enseñanzas y por todo tu apoyo incondicional. Le enviamos un abrazo muy cálido a toda su familia. QEPD Rosa”.