No estoy bien en las encuestas posiblemente por fallas en comunicación: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, atribuyó a una falla de comunicación la baja popularidad que reflejan las encuestas, en las que hasta el 75 por ciento de los encuestados no aprueba su gestión.



“Posiblemente son fallas en lo que ha sido mi comunicación. Es cierto que hay muchas cosas que estamos haciendo. Todo ese trabajo no se ve todavía”, dijo al poner como ejemplo los avances que ha habido en el metro.



“Incluso la obra comenzará a verse solo a finales del año próximo e incluso en el 2019. Hemos avanzado y muchos ciudadanos no ven”, añadió.



Por esas y otras razones que enumeró, el alcalde reiteró que es injustificado el proceso de revocatoria en su contra.



“En este momento cualquier grupo puede recoger firmas, sin importar la justificación por loca que esta sea. Pueden decir cualquier mentira y eso genera costos para el Estado”, puntualizó.



A propósito, Peñalosa manifestó que el programa de Gobierno que inscribió se ve reflejado en el plan de desarrollo que aprobó el Concejo el año pasado, contrariamente a lo que dicen los promotores de la revocatoria.