Fiscalía pidió cárcel para directora de colegio señalada de liderar banda de tráfico de droga

Este jueves comenzó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Liliana Monsalve Mejía, la directora de un colegio de preescolar y primaria en el norte de Barranquilla que está siendo judicializada junto a su hermano y varias personas más como presuntos integrantes de una banda dedicada al procesamiento y venta de la llamada cocaína rosada.

El fiscal del caso pidió enviar a la cárcel a los imputados y durante más de cuatro horas argumentó su solicitud, exponiendo audios de interceptaciones telefónicas que demostrarían la responsabilidad de los implicados.

Por ejemplo, en una de las interceptaciones se escucha cuando Liliana le dice a un conocido que acudirá a un policía para que la ayude a dejar en libertad a su hermano Sebastián, quien había sido detenido hace unas semanas en otro operativo.

- "Ya yo tengo un policía que trabaja allá y me está averiguando quién tiene el caso y todo", dice Liliana.

Por este hecho, el fiscal expuso que el policía está identificado y será investigado.

"Aquí (en el audio) hay varias cosas relevantes: ella habla de que tiene a alguien allá y es en la Sijín. Esto todavía no se ha podido imputar, pero ya se tiene identificado el funcionario de la Sijín, al cual se le va a hacer un proceso discrecional por parte de la Policía Nacional por entregar información reservada", aseguró el fiscal.

Precisamente, otra conversación entre Liliana y su hermano dejaría entrever que un informante le alertó a la directora sobre un operativo de allanamiento que las autoridades realizarían en su casa en abril pasado, razón por la que le ordenó a su hermano que se deshiciera de cualquier elemento (o quizá droga) que los pudiera comprometer.

- "No debes tener nada en la casa, acuérdate que hay un sapito por ahí, ¿me entiendes?", dice Liliana.

- "En la mañana voy (y) lo saco", le responde el hermano.

"Sí, saca todo de la casa y no tengamos nada en casa porque ya vieron el carro, ya te ficharon y ya cuando hablan de Sijín es otro cantar. Yo llamé a Rodolfo y me dice que no pelees, que no te dejes coger ni una bolsita vacía", le insiste Liliana.

En largas horas de interceptaciones al teléfono de Liliana también se escuchan conversaciones de ella con personas privadas de la libertad, a quienes les pide ayuda para que protejan a su hermano en caso de que él sea enviado tras las rejas.

"Te voy a molestar con algo, mi amor, es que a mi hermanito lo acaban de coger (detenido), todavía no sé dónde lo van a llevar, pero ¿tú me lo cuidas y me lo proteges?", se escucha a Liliana decirle a un hombre, quien sería un interno de la Estación de Policía Norte y a quien le pide ayuda en caso de que su hermano sea enviado a este mismo lugar.

Este viernes, a la 1 de la tarde, se reanudará esta audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, donde el fiscal seguirá exponiendo más audios que comprometen a la directora y demás imputados.