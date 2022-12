No promuevan dejar el carro si no pueden movilizar en servicio público: Fenalco

El presidente de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, habló en Vive Bogotá de Blu Radio sobre la decisión de la Alcaldía de Gustavo Petro de extender el carril preferencial para el transporte público por la Carrera Séptima e implementarlo por la Avenida de Las Américas y Avenida Primero de Mayo. (Lea también: Las 150 propuestas de bajo costo de ProBogotá para mejorar la movilidad )



“El tema no es solamente hacer este tipo de modificaciones sino hacer obras que mejoren la movilidad. El carril preferencial funciona bien, siempre y cuando exista un respeto por el que no es preferencial, pues muchas veces encontramos que los buses de transporte público invaden los otros carriles sin necesidad, generando un trancón muchísimo más grande”, comentó Orrego.



Además, aconsejó al Distrito atender la demanda de movilidad que tiene la ciudad, antes de buscar desestimular el uso del vehículo particular.



“Yo no puedo hablar de no servicio particular si no tengo cómo movilizar a la gente en servicio público”, finalizó.