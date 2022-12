Nueva denuncia de abuso sexual a una mujer en estación de TransMilenio

Una mujer denunció que fue abusada sexualmente por un hombre de nacionalidad venezolana en la estación de la Avenida 39, en el centro de Bogotá.



Según la denunciante, el drama inició cuando tomó un Transmilenio que iba hacia el sector de Las Américas. El hombre al parecer comenzó a tocar las partes íntimas no solo de ella, sino también de otra mujer que la acompañaba, pero los mismos pasajeros reaccionaron y en el Portal de las Américas lo entregaron a las autoridades.

“El señor obviamente por la cantidad de gente y demás empieza su ‘tocadera’ conmigo con su mano, que lleva una carpeta, y él me la acerca a mi vagina y me la toca. Él se da cuenta que yo me pongo de mal genio y le cruzo la maleta, pero él siguió con el morbo con otra persona que está al lado”, aseguró.



Después de permanecer varias horas interponiendo el denuncio en la URI de Kennedy, dice la afectada que no quedó muy satisfecha con la respuesta de las autoridades, pues el hombre quedará en libertad en 36 horas.

