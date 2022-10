Otro edificio del mismo ingeniero de Space tiene fallas estructurales

Una nueva edificación en Medellín, diseñada por el ingeniero calculista Jorge Aristizábal, el mismo del edificio Space, presenta fallas estructurales.



Esta vez es el edificio Kampala, ubicado en el barrio Robledo, que registra problemas de construcción y se está agrietando. La estructura cuenta con 15 pisos y fue construida hace 10 años por la firma Asfalto y Hormigón.



“Los apartamentos del primer piso tienen las paredes tarjadas, todo dañado y en los de arriba es peor, como cuando uno coge un rompecabezas, allá no hay fisuras sino huecos. Las puertas no cierran, las ventanas no cierran”, cuenta Rosa Sánchez, una de las copropietarias quien asegura que llevan más de cuatro años pidiéndole soluciones a la constructora.



Pese a que un informe contratado por la misma constructora muestra que este edificio sí tiene problemas de construcción y se debe repotenciar de inmediato, aún no se ha dado orden de evacuación y las 72 familias aún permanecen en los apartamentos.

Lea también: Jaime Enrique Gómez, el hombre que evitó una tragedia mayor en Space



Lo más grave, según los documentos que tienen los propietarios y que los usan para soportar su denuncia, es que las columnas no cumplen con niveles de seguridad y las perforaciones para la cimentación se debieron hacer de 25 metros, pero solo se hicieron entre 6 y 9 metros.

Publicidad

Lo que dice el Dagrd



El director del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres, Camilo Zapara Wills, respondió a las quejas de los copropietarios.

“Nosotros ya visitamos el edificio y no encontramos un nivel de riesgo que ameritara evacuar (…) se recomendó hacer el estudio de vulnerabilidad sísmica que permita entender qué pasa realmente. Hay que partir de la base que nosotros también hacemos es una versión ocular y no entramos a evaluar la estructura porque no es nuestro alcance. Es la constructora la que lo debe hacerlo, es un privado”, explicó Wills.

El Dagrd, además, se declara a la espera del estudio que debe tener la constructora para saber qué es lo que pasa.

Publicidad







Publicidad