Peñalosa insiste que restaurantes tengan libertad de permitir acceso a mascotas

insistió que los restaurantes de la ciudad que deseen permitir el ingreso de mascotas

deberían tener la libertad de hacerlo.

“Hay que cambiar la Ley 9 de 1979 para permitir a los restaurantes que deseen autorizar el ingreso de mascotas puedan hacerlo”, escribió en su cuenta de Twitter añadiendo que, tras una encuesta contratada, se evidenció que el 72% de los hogares bogotanos tienen perro.

No es la primera vez que el mandatario muestra la intención de libertades para las mascotas y aunque para cierta parte de la población la propuesta no cae bien, grupos de animalistas consideran que las mascotas merecen un espacio en el que puedan acompañar a sus dueños y ¿por qué no? en un restaurante.

“La iniciativa es importante, aunque hay algunos lugares donde ya se puede hacer, e incluso, acondicionados por ejemplo para los gatos. Ya es hora de que quepamos todos”, manifestó María Paula López ciudadana amante a los animales.

Sin embargo, para todos no es la mejor opción, “Uno va a un restaurante a estar tranquilo y pues los animalitos tienen su espacio en la casa y en los parques, pero en los restaurantes no debería permitirse”, señala Marta residente de Bogotá.