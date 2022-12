Personería pide suspender temporada taurina por consumo de licor durante corrida

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, habló en Mañanas BLU sobre la petición de suspender la temporada taurina en la capital tras evidenciar el ingreso y consumo de licor al interior de la Plaza de Toros La Santamaría, ante la presencia de menores de edad, durante la corrida del pasado 10 de febrero de 2019. Por esta razón, se inició una indagación preliminar para determinar las presuntas irregularidades.

La funcionaria aseguró que no hay contradicción frente a lo preceptuado por el Código de Policía, cuyo cumplimiento esgrimió para hacer la petición y la orden de la Corte Constitucional de permitir dicha actividad en la plaza La Santamaría.

Conocida la solicitud del agente del Ministerio Público en Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró estar en un dilema.

“Es cierto que hubo un contratista de la Alcaldía que estuvo ebrio y por eso se le terminó el contrato de inmediato, pero no sé si es un tema de alta jurisprudencia. La personera dice que podemos desobedecer, no acatar las órdenes de la Corte Constitucional con base en el hecho de que aparentemente hubo consumo de licor, es decir que se desobedeció la norma. Yo no sé si esto es posible o no”, dijo Peñalosa.

Frente a esta afirmación, la personera Castañeda respondió que “Estamos dando aplicación explícita al CNP, artículo 38, literal E y los parágrafos, pero además la normatividad del mismo Código que le da las acciones y los correctivos a las autoridades administrativas”, indicó la personera de Bogotá.

“Las decisiones de la Corte se interpretan y analizan en el contexto también de las leyes. El código de Policía dice que no puede haber niños, niñas y adolescentes donde haya trago, licor o cigarrillo”, declaró la personera.

