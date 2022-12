Pese a tener videos de cuando fue robada, Policía no aceptó la denuncia

María Luisa Moyano de 68 años fue víctima de robo cuando, al parecer, la atacaron con una sustancia que la hizo perder el sentido, según la denuncia.



La mujer estaba barriendo su casa en la localidad de Engativá cuando cuatro personas se bajaron de un carro, la saludaron de mano y ella no recuerda más.



En los videos del robo se observa cómo Moyano los deja entrar a su casa y momentos más tarde acompaña a la salida y despide a los cuatro ladrones que le robaron aproximadamente 2 millones de pesos en objetos personales.



"Para ella haber reaccionado así y haberlos dejado entrar tranquilamente algo tuvieron que haberle suministrado sin que se diera cuenta. Pero eso fue pasajero porque ella ya momentos después se volvió a sentir bien", aseguró Javier Duque, esposo de María Luisa.



Un día después del robo, Javier llevó los videos a la Policía para poner la denuncia, pero no le aceptaron la evidencia en donde también se ven las placas del vehículo. Le dijeron que la Fiscalía lo llamaría para adelantar la investigación, pero hasta el momento no ha sido citado.



