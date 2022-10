Piden abrir investigación contra Invías por obras del nuevo Puente Pumarejo

A raíz del anuncio por parte del director ejecutivo de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado, sobre la presentación de un estudio por parte del Invías en el que se informa que las obras del nuevo puente sobre el río Magdalena afectan el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, se pronunció el presidente de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, René Puche.



El directivo pidió a la Procuraduría que se abra una investigación por la entrega de este informe de forma tardía.



El líder gremial también aseguró que no entiende como se empezó esta obra sin la totalidad de los estudios, hecho que ha impactado de forma negativa al sector portuario y la economía de la ciudad en los últimos años a raíz de los problemas de sedimentación en el canal de acceso.



Lea también: No hay recursos para demoler viejo Puente Pumarejo



“Esto ha llevado a unas pérdidas considerables, no solo me refiero a las actividades portuarias, sino a lo que significó para Barranquilla el sobre costo por no haber podido recibir productos, en su gran mayoría, materia prima para la industria local”, manifestó Puche.



Sobre el estudio, Pedro Pablo Jurado, director ejecutivo de Cormagdalena, indicó que el cambio en la velocidad del río por la presencia de las pilonas está permitiendo que una cantidad de sedimento natural se deposite sobre el canal navegable.



Finalmente, René Puche señaló que a los portuarios solo les queda mirar hacia adelante y esperar que, con el apoyo del Gobierno, se logre tener una nueva draga de manera permanente en Barranquilla.