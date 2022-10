¿Plagio a ‘Campesina Santandereana’? Dominicano se habría robado letra y ritmo

Pese a que la canción registra que fue lanzada por el artista dominicano, Fernando Villalona, en 1982, el dueño de la ‘Campesina Santandereana’ es el compositor y cantante José A. Morales, un santandereano cuyas canciones se convirtieron en un ícono para el arte y la cultura en Santander y Colombia.

La polémica se ha suscitado por estos días en Santander, a 11 días de celebrarse el Día de la Santandereanidad, luego de que se conociera que, en República Dominicana, el artista Fernando Villalona haya cambiado la letra original de la ‘Campesina Santanderena’ por el de ‘Campesina Dominicana’.

“Campesina santandereana eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco si ni me besas me muero, me muero porque en tus labios tienes miel de mis cañales que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales”, dice la canción original de José A. Morales.

Entre tanto, la canción presuntamente plagiada dice así: “Campesina dominicana eres mi flor de romero, sin tu amor yo vivo loco si no me besas me muero, me muero porque en tus labios tienes miel de mis cañales que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales”.

Lo único que cambia es la palabra ‘dominicana’ y otras palabras adicionales. Lo insólito, es que la canción habría sido plagiada en su totalidad.

El hecho ha generado controversia en Santander entre las personas que fueron amigos personales del artista santandereano e historiadores.

“No es la primera vez que pasa, el maestro José Alejandro Morales ha sido plagiado muchas veces, por ejemplo, en México Pueblito Viejo ha sido interpretado por cantantes de allí, una vez que fue a México se encontró que le cambiaron el ‘Campesina Santandereana’ por ‘Campesina Pueblana’, dijo Pedro Manuel Pérez, amigo personal de José A. Morales.

Para el historiador Puno Ardila, las canciones de José A. Morales son tan buenas y únicas para nuestro país, que otros artistas intentan tomarlas sin permiso para reproducirlas en sus regiones.

“No se conoce una fecha exacta en el que José A. Morales haya escrito esta canción, pero se estima que fue a mediados de los años 60 que la compuso, cuando él viajó del municipio del Socorro hacia Bogotá y extrañaba su tierra, de ahí nació también ‘Pueblito Viejo’ que es un éxito total”, dice.

Por ahora, los santandereanos piden una respuesta de Sayco y Acinpro sobre esta polémica de su canción y que se respete la originalidad de la letra que hace un honor, única y exclusivamente, a la mujer santandereana.

Canción con el ritmo y la letra original:

Canción con la letra y hasta el ritmo de 'Campesina Santandereana':

