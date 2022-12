Polémica por cancelación de concierto de ‘Krápula’ en apoyo a estudiantes en Bogotá

El Distrito canceló el concierto de ‘Doctor Krápula’, que estaba previsto para este jueves en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en apoyo a las marchas estudiantiles porque, según las autoridades, quienes convocaron a la manifestación no pidieron los permisos respectivos y que se requieren para llevar a cabo el multitudinario evento.



Al respecto, Mario Andrés Muñoz, vocalista de la banda ‘Doctor Krápula’, manifestó, en diálogo con Mañanas BLU, que la “falta de inteligencia” del Distrito llevó a la cancelación del concierto.



“Se está haciendo un esfuerzo para que las marchas y las manifestaciones dejen de realizarse en la ciudad, pero hay una coyuntura muy grande y es que los estudiantes están en paro y no están siendo escuchados (…) Están buscando ayuda por donde sea y nos han buscado desde hace días a varios artistas, entre esos a la banda ‘Doctor Krápula’, que siempre ha abanderado estas causas”, indicó.

“Nos sumamos y les dijimos (a los estudiantes) que para nosotros es más importante una marcha acompañada de música, arte y cultura; una manifestación pacífica. Pero la falta de inteligencia del Distrito hace que las manifestaciones culturales sean canceladas y censuradas”, explicó.



‘Krápula’ aseguró que hay permisos para hacer la manifestación y las marchas y que el Distrito, en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa, debió pensar en concentrar a los estudiantes al final de la jornada, que verlos por toda la ciudad generando caos en la movilidad.



“Si usted es el alcalde de Bogotá y ve que las marchas, como no están siendo escuchadas, se van para el norte y están bloqueando el TransMilenio y quiere evitarse ese problema, (no entiendo) por qué no permitir que (los estudiantes) se reúnan con música en la Plaza de Bolívar”, precisó el cantante.



Asimismo, el vocalista dijo que entiende el tema de seguridad y de los permisos necesarios para llevar a cabo el concierto, pero fue enfático en mencionar que ve una “clara falta de voluntad política del Distrito con los estudiantes que están en paro”.



Finalmente, aseguró que no es la banda la que está organizando el concierto, sino que prestaron la música, la voz y las redes sociales en apoyo al paro estudiantil.



“Íbamos a tocar las canciones más representativas de estos 20 años de carrera. Canciones que tocan temas sociales y tocan fibras de la realidad de nuestro país”, manifestó.



