Por poco le roban el carro a taxista: lo sometieron y lo llevaron a la parte alta del sur de Bogotá

Un taxista fue víctima de la delincuencia en el sur de Bogotá, ya que dos personas lo sometieron y por poco le roban el vehículo con el que trabaja, hechos que se presentaron en la localidad de Ciudad Bolívar.

Según reportó el Ojo de la noche, al taxista lo abordaron en el sector de Candelaria la Nueva y lo llevaron hasta la parte alta de la localidad, en Sierra Morena, para dejarlo abandonado y robarse el vehículo.

Pero por fortuna, las autoridades respondieron de inmediato a la emergencia, razón por la que lograron evitar el robo del taxi.

"Agradeciendo infinitamente a los patrulleros aquí de Candelaria que reaccionaron rápidamente y no se me pudieron llevar el carro, ellos ya están aquí presos los presuntos delincuentes y agradeciéndoles mucho, al reacción fue única, si no hubiera sido por ellos se me hubieran llevado el carro", expresó la víctima.

Los dos hombres ya se encuentran a disposición de la Fiscalía en la URI del barrio Molinos.

Escuche el reporte del Ojo de la noche en Mañanas Blu: