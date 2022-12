Programa completo Vive Bogotá 27 de marzo de 2015

Gimnasio Castillo podría perder licencia de funcionamiento de manera definitiva: El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, explicó en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre, donde estudiaba Sergio Urrego, fue sancionado por seis cargos, entre los cuales está que no cuenta con reglamento interno, el caso de Urrego no fue puesto en conocimiento y no se activó la ruta de atención, el manual de convivencia necesita ajustes profundos, entre otros.

En medio de denuncias, Alcaldía adjudicó licitación de bicicletas en Bogotá: La secretaria de Movilidad, María Constanza García, aseguró que ya se adjudicó la licitación que tuvo varios problemas desde el inicio para poder darle bicicletas a los ciudadanos de Bogotá.

Unidades móviles del Catastro están recibiendo quejas por impuesto predial: El Catastro puso a rodar por varias localidades de Bogotá unidades móviles para recibir quejas de los ciudadanos por el alza en el impuesto predial.

EEB adquirió mayoritaria participación de empresa eléctrica brasilera: La Empresa de Energía de Bogotá comenzó a incursionar en el mercado brasileño. Se trata de una compañía que tiene listadas sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y firmó unos contratos para adquirir el 51 por ciento de participación en transmisión eléctrica en Brasil.