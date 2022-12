Pudo ser un accidente: Policía de Cundinamarca por caso patrullera de Soacha

El coronel Edwin Chavarro, comandante de la Policía de Cundinamarca, habló en Mañanas BLU sobre el desafortunado caso de la patrullera Laura Valentina Talero Martínez, quien aparentemente intentó quitarse la vida en medio de un supuesto caso de acoso laboral.



“Tuvimos un caso especial en Soacha en donde una funcionaria nuestra, quien tenía un arma de fuego, resultó lesionada. Estamos investigando para tratar de evaluar si se trató de una autoagresión o fue un accidente”, dijo.



Asimismo, comentó que “un accidente puede pasar en cualquier momento”, por lo que las investigaciones “tendrán que arrojar las causas de este hecho”.



El oficial reveló que el hecho se presentó en un CAI Móvil en el barrio Hogares de Soacha. “Se presentó a las 14 horas. A la patrullera se le prestaron los primeros auxilios y fue valorada en el Hospital de Soacha y luego remitida al de la Policía Nacional”.



¿Hay acoso laboral por parte de la comandancia de la Policía en Soacha?



Un policía denunció en BLU Radio que la patrullera no tenía permisos para ver a su familia, un comportamiento que, según dijo, es repetido en la institución.



“Los fines de semana uno no puede compartir con su familia ya que son de mucho apoyo (policial). Tenemos derecho a nuestros descansos y no los dan. El exceso de carga y los problemas en su casa, sumado a no poder compartir con su familia generó mucha presión”, dijo.



Asimismo, denunció que les exigen llevar 3, 4 o 5 capturados por patrulla diariamente.



Frente a estas denuncias, Chavarro puntualizó que Soacha tiene una característica especial frente a la incidencia criminal y que producto del trabajo de “policías decididos y comprometidos” hay resultados sustanciales en contra de la delincuencia.



“Yo no exijo a mis policías que lleven una cuota de capturados diarios. Esa no es la política ni los planes operativos que estamos llevando, nuestra lucha es directa contra la criminalidad”, añadió.



En ese sentido, manifestó que “aquí no hay ningunas cuotas, más bien el trabajo ha sido profesional y responsable por parte de las autoridades”.



Finalmente, hizo un llamado para que la investigación tome su rumbo y determine las verdaderas causas del incidente de la patrullera Talero Martínez y del supuesto acoso laboral en los policías de este municipio cercano a la capital del país.



Escuche a continuación las declaraciones del personero de Soacha, Ricardo Rodríguez, sobre la muerte de la patrullera: