“Que ayuden, pero que no se atraviesen”: alcalde de Medellín a MinTransporte

Al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez lo tiene muy molesto la carta con cuestionamientos sobre el pico y placa ambiental que le envió el viceministro de transporte, Juan Camilo Ostos, pidiéndole evaluar los impactos económicos que genera para los transportadores de carga del país.

“El país no se entiende desde un escritorio. Eso son cuestionamientos sin sentido que más parecen un mandado a un sector. Por eso el llamado es a que más bien venga y ayude", manifestó el mandatario distrital.

"Yo le pregunto al señor viceministro, ¿dónde están los fondos para la chatarrización? El que quiera venir a ayudar que ayude, pero que no se atraviesen, porque nosotros necesitamos es solidaridad. Además, le pediremos al presidente que revise la situación”, le respondió Federico Gutiérrez al viceministro.

El alcalde, además, envió una carta con copia a la jefe de cartera en la que explica lo siguiente:



“Estamos dispuestos a debatir, conversar y socializar los detalles que hacen necesaria esta medida de pico y placa para camiones”.

Asimismo, agregó: “Me causa entonces extrañeza su comunicación, porque pareciera, en primer lugar, que ustedes conciben la medida como una solución de movilidad y, definitivamente, no lo es. Es una medida transitoria y excepcional de carácter medio ambiental", dice parte de la carta.

"Me causa extrañeza también porque pareciera que no estuvieran ustedes enterados que, desde 2017, hay una mesa de calidad del aire donde varios ministerios, entre ellos el suyo, tienen asiento y hemos estudiado las medidas. Pareciera que no tienen el contexto suficiente e integral de la situación y en vez de consultarnos y hablar, nos envían una comunicación”, "puntualizó el alcalde de Medellín en el documento.

Hay que decir que, en esta pelea por el pico y placa ambiental en Medellín, el alcalde sigue defendiendo la medida y finaliza asegurando que, aunque la restricción aplica para vías nacionales donde tiene injerencia el Ministerio de Transporte, es una decisión que se tomó con el área metropolitana. la cual es la autoridad ambiental y de movilidad.

Lea aquí la carta completa:

