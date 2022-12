¿Qué hay detrás de la misteriosa desaparición de dos estudiantes en Bogotá?

Desde este fin de semana, dos familias, una de Bogotá y otra de Madrid, Cundinamarca, viven un calvario por la desaparición de sus dos hijas, Laura Melo y Laura González.



La primera se extravió el pasado domingo, mientras que la segunda salió de su apartamento el pasado lunes en la madrugada, y, al parecer, la desaparición estaría relacionada con un peligroso juego en la red.



Las familias no han confirmado si las dos menores están juntas, según dijo en BLU Radio Rafael Melo, médico de profesión y padre de una de ellas: “Hasta el momento no tenemos mucha información. Estamos intentando establecer si hay una asociación de los dos casos”.

Vea aquí en que consiste el reto: Momo: el peligroso reto de las redes sociales



Respecto a su hija, Rafael dijo que no se ha logrado establecer ninguna conexión con un grupo internacional que promueve el juego “Momo”.



“Sí hay una relación de la amiga de mi hija con el grupo. Se encontró el contacto en el celular de ella, pero no hay otro tipo de información que nos ayuden a esclarecer por qué desaparecieron”, manifestó.



Hasta el momento, según el padre de familia, solo ha podido averiguar que el grupo que promueve el juego opera a nivel internacional y en este los participantes deben aceptar retos para no pagar extorsiones.



“Nunca vi a mi hija tener un contacto o hablarme del juego”, añadió.

Escuche aqui la entrevista completa: