Quiero formar coalición ciudadana de centro para la Alcaldía de Bogotá: Claudia López

Claudia López, vencedora en la encuesta que decidió la candidatura por el partido Verde a la Alcaldía de Bogotá, aseguró en Mañanas BLU que su intención es consolidar un frente ciudadano de centro con el fin de llegar al cargo y lograr gobernabilidad.



“Va a ser una competencia intensa”, auguró la aspirante.





“Insisto en una coalición ciudadana, una coalición más de centro, más independiente, pero sé que también los electores bogotanos, que votan por la izquierda, son colombianos y bogotanos de centro, que también quieren sacar esta ciudad adelante”, sostuvo López.



Según la candidata, el mecanismo para consolidar la coalición de centro no necesariamente tiene que pasar por una consulta.



“Su el mecanismo para eso, para facilitar eso, es una consulta o no, existe ese o existen otros. Será mañana y no hoy cuando tomemos una decisión al respecto”, declaró.



