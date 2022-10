Seguridad, una de las prioridades de Galán en sus propuestas por Alcaldía de Bogotá

Esta es la segunda vez que Carlos Fernando Galán se lanza a la Alcaldía de Bogotá, la primera fue en 2011 donde logró tener casi el 13% de la votación.

“Ahora lo hago con más experiencia, conociendo más Bogotá y creo que con una propuesta que tiene posibilidades reales de llegar a la Alcaldía”, puntualizó en diálogo con Mesa BLU.

Publicidad

Entre sus propuestas, Galán destacó que luchará por mejorar la seguridad en la capital del país. “Un alcalde debería dedicarse más a la seguridad de Bogotá. Debemos pasar al tablero al alcalde para que se apersone y hable de la seguridad”.

Asimismo, aseveró en que al “transporte público hay que volverlo un santuario de seguridad, pero se requiere crear un cuerpo élite especializado que se dedique a proteger”.

En temas de movilidad, el candidato a la Alcaldía de Bogotá fue enfático en decir que se necesita una solución pronta en la carrera Séptima. “Esa solución tiene que ser con buses eléctricos para recuperar el espacio público”.

Con respecto al Metro, dijo que “hay que hacer el que está financiado, el que tiene recursos garantizados y el que está listo para contratarse, sino es echar para atrás 3 o 4 años si nos ponemos a replantear el tema”.

Publicidad

Acerca de su padre, Carlos Fernando recordó los viajes que hacía con Luis Carlos Galán y sus hermanos durante las campañas.

Contó que hace 10 meses no habla con Germán Vargas Lleras desde que renunció a Cambio Radical, en junio de 2018.

Publicidad

Lea también: Carlos Fernando Galán renunció a la dirección de Cambio Radical

“La relación no terminó mal, pero no creo que le haya gustado que me hubiera ido del partido”, sostuvo el candidato, y añadió que se especula que el exvicepresidente de la República escogerá su candidato propio para la Alcaldía de Bogotá.

Sobre Enrique Peñalosa, manifestó que en su momento era el candidato acertado y destacó sus esfuerzos en la reducción del embarazo adolescente y la revolución de los parques en Bogotá.

Publicidad