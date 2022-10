Soacha es un problema grave; no es un jueguito de palabras ni un show: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, habló en Mañanas BLU sobre su propuesta de crear dos grandes ciudades en torno a la capital del país y de las problemáticas sociales y económicas que presenta Soacha.

“Soacha es uno de los problemas más graves que tenemos y debemos solucionar. El alcalde de ese municipio tiene muy claro que es lo que yo estaba diciendo porque es un problema nacional”, dijo.

Indicó, además, que una fusión de los municipios aledaños a Bogotá permitirá que existan instituciones fuertes y, sobre todo, que se puedan captar recursos en las “zonas ricas” que puedan invertirse en “zonas pobres como Ciudad Bolívar, Bosa y Usme”.

Señaló que toda su presentación y sus palabras lo que buscan es ayudar a Soacha, municipio que calificó como el problema más grande que tiene la administración distrital.

“Soacha es un municipio que tiene unas necesidades sociales enormes, que está creciendo en más de 11.000 familias por año y que no tiene capacidad de ingresos. Soacha genera gastos y no genera ingresos. Entonces, hay otros municipios que tienen ingresos muy altos y que no tienen pobres, por ejemplo, Sopó, Chía o Cajicá y pueden ayudar”, dijo.

Precisó que su termino “hueso”, en realidad quiere decir que Soacha es un municipio que genera gastos y no ingresos; que necesita dinero porque “tiene muchos ciudadanos pobres”.

"Soacha es un problema grave; no es un jueguito de palabras. Es un tema muy importante para Colombia. No hay que ridiculizar un tema muy importante y clave para el país”, precisó el mandatario de los capitalinos.



Peñalosa insistió que lo que necesita Cundinamarca y Bogotá es hacer un equilibrio entre los municipios que tienen ingresos altos y no tienen pobres con aquellos que no cuentan con ingresos sostenibles.

“Tenemos un problema social explosivo, una bomba atómica. Cada vez más pobres en Soacha y no tenemos ingresos para atender estas necesidades”, puntualizó Peñalosa.

Finalmente, dijo que el primer objetivo que tiene su administración en estos momentos es trabajar de la mano con el municipio para mirar la manera de sacarlo de la pobreza y las enormes dificultades sociales que presenta.

