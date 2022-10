Taxista agredió a periodista de BLU Radio por reclamar precio justo en carrera

Un taxista agredió físicamente a Héctor Rojas, periodista de BLU Radio y Noticias Caracol, por reclamarle un precio justo en una carrera.

Según relató el comunicador, él abordó el vehículo de placa WDG 537 desde la calle 85 con carrera 15 hasta la localidad de Kennedy, un recorrido por el cual siempre paga 25 mil pesos.

Sin embargo, el conductor le cobró 60 mil pesos y al exigir un valor justo fue agredido físicamente.

“Al finalizar la carrera me dice que son 60 mil pesos. Yo le digo que ese valor es absurdo, que no vale todo eso. Discutimos, me dice que va a llamar a la Policía. Yo le dijo que la llame, me bajo del vehículo, le voy a tomar una foto a la placa, el taxista se baja, me intenta rapar el celular, me empuja, me voy de espaldas y caigo contra un andén y me lesiono”, dijo.

Por las lesiones, Rojas recibió 10 días de incapacidad.