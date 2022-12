Taxista sufrió brutal golpiza durante un atraco en el sur de Bogotá

Carlos Orjuela, conductor de taxi desde hace 11 años, fue atacado por dos hombres que lograron robarle el producido antes de ser linchados por la comunidad.

Durante un día normal de trabajo Carlos Orjuela, el nuevo taxista víctima de la inseguridad en la capital del país, recogió a dos individuos en el sector de Santa Isabel para llevarlos supuestamente al barrio San Cayetano, pero en el recorrido los personajes cambiaron de ruta y en medio de la oscuridad de la noche lo llevaron hasta una calle destapada en el barrio el Amparo, en Kennedy.

En ese desolado lugar, uno de los atracadores se pasó al puesto del copiloto mientras el que permanecía en el puesto de atrás lo intimidaba con un cuchillo en el cuello. Según el taxista, el hombre que lo tenía reducido con el arma blanca comenzó a enterrarle el objeto en el cuerpo, en ese momento trató de poner resistencia y se llevó una brutal golpiza.

“Yo me quedé quieto pero el señor del cuchillo me empezó a chuzar los ojos y pues yo empecé ya a poner resistencia, fue cuando el tipo que iba adelante me cogió a golpes en la cabeza y me rompieron el oído”, dijo Carlos Orjuela.

El daño que le ocasionaron en el oído podría terminar en una cirugía para no perder la audición, pero lo grave es que este taxista hace pocos meses ya había sido sometido a una operación en el corazón, por eso el riesgo de que pueda presentar complicaciones son más altas. Mientras tanto la Sijin de la Policía se puso al frente del caso para tratar de encontrar a los responsables de este nuevo atraco a un taxista en Bogotá.

