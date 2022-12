Turismo sexual, preocupante atractivo de Bogotá para visitantes extranjeros

Tatiana Piñeros, directora del Instituto Distrital de Turismo, se refirió en diálogo con Vive Bogotá a la problemática de la prostitución infantil en Bogotá como atractivo para algunos extranjeros que visitan la capital del país (Lea también: Capturadas 111 personas por tráfico de estupefacientes y abuso sexual )



"La prostitución no es una línea del turismo", indicó en primera medida, al dar a conocer que "Bogotá poco a poco se está posicionando como un polo de desarrollo y a nivel turístico está escalonando cada vez como uno de los destinos más apetecidos por los extranjeros para conocer".



En cuanto al trabajo sexual en la capital, dijo que al no ser delito desde el IDT no se puede manejar el tema. Sin embargo, "lo que sí es delito es la trata de personas, algo que combatimos, no desde el control y vigilancia en centros de alojamiento y demás, pero sí en conjunto con la Secretaría de Gobierno para que ellos ejerzan control en sitios turísticos de la mano con las alcaldías locales"



Piñeros señaló que "en 2014 llegaron alrededor de 1'088 .000 turistas extranjeros a Bogotá" y que el 27% de estos provenían de Estados Unidos.



En cuanto a los precios de las habitaciones, "según el censo de alojamientos en Bogotá hay más 680 alojamientos inscritos. El valor de estas, en promedio, cuesta $176 mil, dependiendo de los lujos"



Finalmente, invitó a extranjeros y nacionales a hacer de Bogotá un entorno amigable y seguro denunciando ante las autoridades prácticas ilegales.