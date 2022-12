Un muerto en grave accidente de tránsito en la autopista Norte de Bogotá

El pasajero de un vehículo murió tras el accidente contra un camión en la autopista Norte, sentido norte-sur.

De acuerdo con la versión del Cuerpo Oficial de Bomberos, en el carro rojo iban dos personas en la parte delantera. El copiloto falleció en el siniestro vial.

BLU Radio habló con el conductor del camión y relató qué fue lo que sucedió.

“Yo venía por la autopista Norte, iba hacia el 7 de Agosto, voy a una velocidad de más o menos 40 km/h, cuando siento un golpe atrás, se me había metido un carrito pequeñito. Cuando me bajé, el carro estaba vuelto nada y tenía todo el volumen. No sé si el señor venía con embriaguez”, (SIC) sostuvo el conductor del camión.

Un persona muerta dejó grave accidente de tránsito en la Autopista Norte con calle 153. A esta hora la vía se encuentra cerrada entre las calles 161 y 148, sentido norte - sur #MañanasBLU #VocesySonidos pic.twitter.com/D1R0x0tAr0 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 12, 2019

A esta hora se encuentra cerrada la Autopista Norte, calzada central, entre las calles 161 y 148, sentido norte - sur, por labores de limpieza tras accidente de tránsito #MañanasBLU #VocesySonidos. pic.twitter.com/iCNvW7L0fi — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 12, 2019

