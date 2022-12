Bancada costeña: cantidad no, calidad sí, editorial de Óscar Montes

El departamento del Atlántico tendrá desde este viernes 14 senadores, cifras sin antecedentes en la historia del país. De hecho, ningún departamento -incluyendo su capital- dispone de una “bancada” tan numerosa como la atlanticense.

Casi todos los partidos y movimientos políticos tendrán a partir del 20 de Julio, cuando se instale el nuevo Congreso, un senador del Atlántico. Cambio Radical, La U, Partido Liberal, Partido Conservador, Alianza Verde y Centro Democrático tienen en sus filas un senador barranquillero o atlanticense. Se trata de la bancada más numerosa, que se suma a la nutrida representación de la Región Caribe en el nuevo Congreso de la República.

El reto de esta bancada es enorme. La ciudad, el departamento y la Región requieren con urgencia de senadores y representantes que defiendan sus intereses y luchen por sacar adelante iniciativas que se traduzcan en el bienestar de más de siete millones de habitantes. La Región Caribe tiene los peores indicadores en materia de lucha contra la pobreza, la iniquidad y la desigualdad social. Es hora de enfrentar y erradicar la corrupción que tanto daño nos ha causado, empezando por la propia estigmatización, que ha servido para caricaturizar desde el interior a los habitantes de la Región.