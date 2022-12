Cerraba los ojos para concentrarme y escuchar los debates: Roberto Gerlein

El veterano dirigente político Roberto Gerlein, en diálogo con BLU Radio, contó que desde el año 1968 no he dejado de concurrir al Congreso de la República y que, durante 50 años, le ha cumplido al país y a la costa Atlántica.

El senador también reveló que el momento político más difícil que tuvo que pasar en el Senado fue la toma del Palacio de Justicia, hecho que calificó como “dramático” y que recuerda, como si fuese ayer, el sonido de la ametralladora y el palacio en llamas.

Publicidad

Sobre el debate más recordado durante sus 50 años en el Congreso, Gerlein manifestó que fue un enfrentamiento entre Luis Carlos Galán y Alberto Santofiminio, un momento que consideró como el mejor que ha conocido y “una noche de lujo”, ya que “eran oradores muy calificados”.

Lea también: Roberto Gerlein no aspirará nuevamente al Congreso

Por otro lado, el senador habló sobre las causas por las cuales, por muchos años, se le ha visto en los debates del Congreso de la República con los ojos cerrados, tema por el cual ha estado en el ojo del huracán en las redes sociales.



Gerlein manifestó que toda su vida ha cerrado los ojos para concentrarse y no ha estado durmiendo, como se dice.

Publicidad

Asimismo, expresó que cuando se le ha visto en esa situación, solo ha estado “atento al orador para conocer sus puntos de vista y, si es el caso, comentarlo”.



“Yo he leído los comentarios sobre mi presunto sueño en el Congreso y es pura carreta. Al contrario, en esos momentos también converso atentamente, no sé por qué me inventaron esa siesta”, puntualizó el senador.

Publicidad



Finalmente, Gerlein indicó que desde que está en el Congreso y en la universidad, escuchaba a sus amigos leer y se concentraba en lo que estaba escuchando.