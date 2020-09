¡De nuevo juntos! El álbum que unió a Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

Este viernes ‘El silvestrismo’ amaneció con una sonrisa de oreja a oreja. Su artista, precisamente este 25 de septiembre, relanzó el álbum 'Más unidos que nunca', uno de los trabajos musicales más sonados y recordados de Silvestre Dangond junto a quien lo acompañó por más de una década, Juan Mario de la Espriella.

Como 'Más unidos que nunca' Beta 16 fue bautizado este trabajo, el cual viene con las mismas canciones del original, pero con la diferencia de que el urumitero le hizo arreglos acordes a la actualidad y con un mejor sonido. Hay que recordar que este trabajo discográfico había sido lanzado hace 16 años.

Canciones como la famosa Colegiala, Cautivó mi canto, El vaivén, A blanco y negro, composición del fallecido Kaleth Morales, quien fue uno de los grandes amigos del urumitero y a quien le dejó un emotivo saludo en esta nueva versión, Yo no me como ese cuento, Acepto el reto, Pa’ Barranquilla, Me la juego toda, Baila vallenato, La mentira, Cuando llego en temple y Celoso y ¿qué?, son los temas que los seguidores del artista podrán disfrutar a partir de este viernes en su versión 2020.

"Este es el regalo del niño Dios para mi silvestrismo", fue la expresión del artista en una de las canciones que trae esta nueva versión.

Escuche aquí alguno de los temas:

