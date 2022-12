Denuncian que discoteca no cumplió con premios por concurso de disfraces

En redes sociales fueron denunciadas las discotecas Fundingue y La Fábrica de Barranquilla porque estas presuntamente organizaron una fiesta de disfraces, en la que anunciaron que darían más de $20 millones de pesos en premios. Sin embargo, los asistentes señalaron que al final de la noche solo entregaron un millón 500 mil pesos, para una persona y un grupo de amigos, lo que además solo era consumible.

En videos publicados por la cuenta Denuncias Ciudadanas Barranquilla muestran el momento en el que los asistentes solicitan la presencia del administrador para que explique los motivos por los que no entregaron los premios que anunciaron. "Me gasté $200 mil en el disfraz", "Quién repone los $600 mil que me gasté en el traje", son algunos de los comentarios que se encuchan entre quienes reclamaban en no cumplimiento de lo promovido en redes.

"Es una falta de respeto con los concursantes y deben ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio por engañar con falsa publicidad", señalan los denunciantes. Al respecto, BLU Radio intentó establecer comunicación a través de los números teléfonicos que relacionan en sus redes, pero estos no fueron contestados.