Entregan parte médico de Rafael Rico, mejor amigo de Martín Elías

Rafael Rico, mejor amigo del cantante Martín Elías y quién lo acompañaba al momento del accidente producido el pasado fin de semana en el sector de Aguas Negras en San Onofre, Sucre, se encuentra estable, según Julián Gómez Álzate, director Médico de la Clínica Porto Azul.

Álzate indicó que el paciente se encuentra en recuperación de sus múltiples traumas y agregó que "los órganos comprometidos por el accidente no revisten riesgo para la vida del señor Rafael".



Finalmente anotó que "el paciente no está en condición crítica, está fuera de peligro hasta el momento” y que se encuentra totalmente aislado, por lo que aún no tiene conocimiento del fallecimiento de Martín Elías.