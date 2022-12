La curiosa razón por la que el alcalde de Barranquilla siempre usa gorra

En entrevista con el periódico El Heraldo , Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, habló sobre su particular estilo de vestir que se caracteriza por ser informal y siempre portar gorra.

“¿Por qué no me la quito?, la verdad es que soy bastante informal. Me incomoda el saco, la corbata y los zapatos de cuero por eso siempre ando con zapatos de caucho. Me gusta la ropa muy casual porque me facilita la vida”, dijo el mandatario.

El alcalde barranquillero agregó que también usa con frecuencia este accesorio para protegerse del sol y prevenir “un cáncer de piel”. Además, para evitar estar “bien peinado para las fotos”.

“Este es mi sello. Tengo muchas, pero esta (verde con gris) es la de la buena suerte y la que más uso. Entre más viejas se ven más bacanas, tengo unas que llevan más de 10 años conmigo”, señaló.

Entre la colección de gorras que tiene el alcalde Char se destaca una de color azul que le regalaron los militares cuando trabajó en la Casa de Nariño.