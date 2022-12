Menor de 11 años habría sido abusado sexualmente por su padrastro en Valledupar

La Policía de Infancia y Adolescencia confirmó el abuso de un menor de 11 años, quien, al parecer, fue accedido por su padrastro en la vereda del corregimiento de Río Seco, jurisdicción de Valledupar.

De acuerdo con la madre del niño, quien fuera su pareja sentimental aprovechaba los momentos que se quedaba solo en casa con el menor para abusar de él.

La mujer indicó que al ver a su hijo en un estado permanente de aflicción, entabló un dialogo con él y lo persuadió para que le contara lo que ocurría y fue ahí donde el menor reveló las más de 10 ocasiones en que el hombre abusó.

“Conviví con ese hombre durante tres años y siempre se mostraba cariñoso con los niños, yo era inocente de todo hasta que mi hijo menor me dijo que algo estaba pasando con el de 11 años, por eso le dije que me acompañara a un potrero y allá calmadamente le pregunté qué estaba pasando. Me confesó que su padrastro lo había abusado sexualmente y que eso lo hacía sentir humillado ante todos, que se quedaba callado porque no teníamos otro sitio a donde irnos a vivir”, contó la madre del menor.

La madre precisó, además, que ya puso en conocimiento el caso ante los investigadores de la Policía y Fiscalía de quienes espera que le den celeridad a las pesquisas correspondientes para arrestar al presunto abusador, quien huyó de la vivienda al conocer que la mujer se enteró del vejamen sexual al que era sometido el niño.

"Espero que se haga justicia; ya estamos haciendo todo pertinente para recolectar las pruebas necesarias y lo puedan capturar", indicó la mujer.