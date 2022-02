“No he sido suspendido, sigo gobernando”: alcalde de Ciénaga, Magdalena

Luego de que la Contraloría del Magdalena asegurara que el alcalde Ciénaga había sido suspendido por 3 meses de su cargo por no atender los requerimientos a esta entidad, el mandatario cienaguero salió en su defensa y desmintió que haya sido retirado del cargo.

“Para nada, no sé de qué se trata toda esta situación, simplemente estamos preparados para salir a atender cualquier requerimiento. Quiero informarle a toda la comunidad que no estoy suspendido, sigo gobernando y lo seguiremos haciendo con la ayuda de Dios, porque todo lo podemos con cristo que me fortalece, hasta el próximo 31 de diciembre de 2023”, afirmó Tete Samper.

El alcalde de los cienagueros continúa cumpliendo su agenda y durante esta mañana participó de la entrega de 11 motocicletas a la Policía Nacional como parte de la estrategia para contrarrestar la inseguridad en el municipio.

Entrega de motos. Cortesía.

Tete Samper aseguró, además, que "el departamento jurídico de la alcaldía se encuentra atendiendo esta situación y preparando la respectiva defensa".

Hasta el momento no ha habido algún pronunciamiento por parte de la Gobernación del Magdalena que, de quedar en firme esta medida, sería el ente encargado de designar al alcalde encargado.

