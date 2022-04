“No tengo ni quien me arrastre la silla”: duro relato de mujer que exige eutanasia en Barranquilla

Fabiola Betancourt, la mujer que pide la eutanasia en Soledad, Atlántico, contó el drama que vive por cuenta de varias deficiencias que padece en su cuerpo, entre las que se destacan una deficiencia venosa, cardiaca, renal, artrosis severa, entre otros.

La mujer, de 70 años, lleva dos años pidiendo que le practiquen el procedimiento, ya que dice sentir mucho dolor, no cuenta con recursos para sostener sus tratamientos ni nadie que la cuide, por lo que sus familiares no viven en la ciudad.

Publicidad

"Tengo todas las deficiencias. Aparte de esto tengo artrosis severa. Yo ando con un caminador. No puedo estar de pie, acostada me canso también, no duermo casi, por la noche no duermo y no tengo ni quien me arrastre la silla", afirmó Fabiola en BLU Radio.

Fabiola es oriunda de Medellín, Antioquia, pero hace más de 30 años se radicó en el Atlántico, donde vive en una pieza arrendada. La mujer no tiene hijos y tampoco un esposo que la ayude a amenizar los fuertes dolores que la invaden cuando llega la noche, es por eso que pidió a los médicos de la EPS Mutualser que le apliquen la eutanasia, pero estos le indicaron que no se encuentran autorizados.

"Yo no tengo hijos, tengo unos hermanos, pero están en Medellín y uno en Venezuela. Estoy sola", contó Fabiola este martes en Mañanas BLU.

Escuche la entrevista aquí: