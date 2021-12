Otro crucero no arribará a Cartagena por contagios de COVID en la embarcación

En Cartagena crecen las alertas de autoridades y operadores turísticos, luego de que se confirmara que otro crucero no podrá arribar a esta ciudad por cuenta de los contagios de COVID-19 al interior de la embarcación.

El alcalde William Dau dio a conocer que, en esta ocasión a diferencia del Seven Seas Mariner al que autoridades locales prohibieron el desembarco en la ciudad el pasado 22 de diciembre, fue la misma naviera la que decidió no arribar a puerto cartagenero.

“En el caso específico de esta nave nosotros no tuvimos que tomar esa determinación porque la empresa autónomamente decidió no atracar en Cartagena, porque hace dos días tenían tres casos de COVID y ayer amanecieron con 50. Ya en otros puertos le han venido negando la entrada y nosotros no se las íbamos a aprobar, pero no fue necesario porque ellos mismos en una decisión responsable decidieron no atracar en Cartagena”, sostuvo el mandatario.

El alcalde Dau señaló que esta situación le preocupa, especialmente, por la llegada de la variante ómicron a la ciudad.

“Los turistas que vienen por aire por carretera, van a durar un poco días y van a estar gastando comida, hoteles, restaurantes, la gente de los cruceros llega por varias horas y se van, ¿por qué tenemos que estar exponiéndonos a tantos riesgos? La posición mía ante el Ministerio de Salud es que debemos ser bastante restrictivo con los cruceros”, dijo.

El crucero MSC Divina arribaría a Cartagena el próximo sábado 1 de enero, proveniente de Jamaica, con 1.287 pasajeros.

Por su parte, los operadores turísticos y transportadores temen que la temporada de cruceros se vea afectada una vez más.

“Ahora no se sabe qué va a pasar, si van a dejar de venir como el año pasado, entonces la verdad si nos preocupa porque nos afectaría muchísimo”, aseguró Jorge Peñaranda, taxista.

Marelvis González, vendedora del centro histórico, señaló también que esperan claridad sobre lo que va a pasar con la llegada de cruceros.

“Nos afecta en un 100% porque ya esos cruceros no vienen, así que ya esa platica se pierde, se va para otro lado, y la verdad que eso nos tiene preocupados y mirando a ver hasta dónde va a dar esta pandemia”.

Desde la reactivación de los cruceros en agosto de este año, a Cartagena han ingreso 22 de estas embarcaciones. Se proyecta que, hasta el mes de mayo de 2022, arriben a la ciudad 122 recaladas con 322.202 visitantes, de los cuales 214.906 son pasajeros y 107.296 son tripulantes.