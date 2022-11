Policía no permitirá pregoneros en terminal de transportes de Barranquilla

El gerente de la Terminal Metropolitana de Transportes, Jesús María Audivet, señaló que con la aplicación del nuevo Código de Policía, queda prohibido los pregoneros dentro de la institución.



“Con nuestra Policía estamos evitando ese abordaje que hacen algunas personas de inducir al usuario a que tomen determinado transporte”, indicó Audivet, quien también invitó a todos los viajeros a que “cuiden a sus niños y que no lleguen a terminales piratas”.



Durante toda la Semana Santa las autoridades adelantan controles para que la comunidad no sea víctima del abordaje de los pregoneros en las puertas de las terminales.



Se espera un incremento del 3% en el número de pasajeros que se movilicen desde este punto del área metropolitana y un despacho de 8.430 vehículos hacia las diferentes ciudades de la región Caribe.



Hasta las 11 de la mañana de este miércoles “se facturaron un total de ocho millones quinientos mil pesos en la venta de pasajes”, cifra que corresponde al turno entre la seis de la mañana y las dos de la tarde, indicó Audivet.



La terminal contará con el apoyo de la Policía Nacional y el Gaula del Ejército para garantizar la seguridad de los pasajeros.

